أهالي شهداء وجرحى انفجار مرفأ بيروت يحذرون من “مهزلة قضائية” ويهددون بالتحرك الميداني

قال “تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت” في بيان : “في الوقت الذي يترقب فيه اللبنانيون نتائج جلسة استجواب القاضي حبيب رزق الله للقاضي طارق البيطار، بدعوى اغتصاب السلطة وانتحال صفة محقق عدلي وذلك على خلفية تجاوزه الصريح للقوانين المرعية الإجراء وعدم التزامه دعاوى الرد والمخاصمة المقامة في حقه، استنادًا إلى اجتهادٍ مشبوه وضعه لنفسه، فإننا كأولياء دم نعلم الحكم مسبقا بناءً على معطيات ومتابعات خاصة حصلنا عليها من أروقة القضاء لذا يهمّنا أن نعلن ما يلي:

– إن ضغوطًا كبيرة تُمارَس على القاضي حبيب رزق الله لحفظ الملف وإطلاق يد القاضي البيطار وشرعنة عمله، ولو كان ذلك خلافًا لأحكام القانون.

– لقد بدأنا كأهالي شهداء نشعر بالإحباط العميق من إمكان تحقيق العدالة في ملف تحقيقات انفجار المرفأ، في ظل هذا التخبط والتدخل السياسي الفاضح في القضاء.

– نناشد رئيس الجمهورية الذي وعدنا في خطاب القسم بالعمل للوصول إلى الحقيقة والعدالة بعيدًا من السياسة والتسييس، التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة القضائية التي باتت تمثيلية مكشوفة يعلم فخامته خباياها”.

– إن أي تجاوز أو مخالفة إضافية للقانون في هذه القضية ستدفع بأولياء الدم إلى اتخاذ خطوات وتحركات ميدانية لن نراعي فيها ما كنا نراعيه سابقًا، طالما أن العدالة غائبة”.

ختم: “مطلبنا كان وسيبقى الحقيقة والعدالة، ودونهما دماؤنا. لن نسمح بأن تُهدَر دماء شهدائنا وضحايانا مجددا في أروقة التسويات القضائية.

