الجمارك تضبط أدوية منتهية وبوتوكس مهرّب في انطلياس

صدر عن المديرية العامة للجمارك البيان الآتي: “بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٥ وبعد توافر معلومات لشعبة المكافحة البرية في ضابطة جمارك بيروت، وجهت رئاسة الشعبة دورية الى محلة انطلياس و عمدت الى تفتيش صيدلية و مداهمة مستودع، حيث تبين وجود كمية كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية، إضافة إلى كمية من البوتوكس و الفيلر و الهرمونات المهربة تم ضبطها و اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ويتم استكمال التحقيق تحت اشراف النيابة العامة المالية”.

