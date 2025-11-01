لبنان

اندلاع حريق في مكبّ نفايات عشوائي بحاروف والدخان الخانق يثير غضب الأهالي

Published: dayين ago
اندلاع حريق في مكبّ نفايات عشوائي بحاروف والدخان الخانق يثير غضب الأهالي

اندلع حريق مساء اليوم في مكبّ نفايات عشوائي يقع في حي سكران في بلدة حاروف، بعدما أقدم مجهولون على إضرام النار فيه، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان الكثيف وانبعاث روائح كريهة غطّت أجواء الحي والمناطق المحاذية له في بلدات عبا، الدوير ، وجبشيت.

Join our WhatsApp group - Cedar News

وناشد الاهالي في البلدات المحاذية للمكب الجهات البلدية والقضائية المختصة وضع حد لهذه الظاهرة بحرق النفايات كل ليلة تقريبا ،  اذ أنّ “الروائح كانت خانقة وتسببت بمشاكل تنفسية للأطفال وكبار السن”، مطالبين البلدية  والأجهزة المعنية بـ”إيجاد حلول جذرية لمشكلة النفايات ومحاسبة من يتسبب بهذه الأفعال التي تضر بالبيئة والصحة العامة”.

كما أشاروا الى خطورة هذه الممارسات العشوائية التي تؤدي إلى انبعاث مواد سامة ، تلوّث البيئة وتؤثر سلباً على الصحة العامة، وترفع معدلات الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: dayين ago
زر الذهاب إلى الأعلى