انتحال صفة نجل قاضٍ.. محتال التماثيل العاجية بقبضة الأمن

تعمّم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بناء على إشارة القضاء، صورة الموقوف:

‏ر. خ. (مواليد عام 1978، لبناني)

‏لإقدامه على تنفيذ عدد من عمليات الاحتيال التي طالت مواطنين عدّة، منتحلًا صفة نجل أحد القضاة، واستيلائه بطريقة احتيالية على تماثيل أثرية مصنوعة من العاج وبيعها لقاء مبالغ مالية، كما تبيّن أنّ بحقه عدّة ملاحقات قضائية بجرم الاحتيال.

‏لــذلك، تطلب هذه المديرية العامّة من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة، وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة جونية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في سراي جونية، أو الاتصال على الرقم: 650014-09، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

