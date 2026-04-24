“اليونيفيل” تنعي عريفًا إندونيسيًا وتطالب بحماية قواتها في لبنان

اعربت قوات ” اليونيفيل” في بيان ،عن “بالغ أسفها لوفاة العريف ريكو براموديا اليوم، الذي أصيب بجروح خطيرة إثر انفجار مقذوف في قاعدته في عدشيت القصير ليلة 29 آذار.

وقالت:” فارق العريف براموديا، البالغ من العمر 31 عاماً، الحياة متأثراً بجراحه في أحد مستشفيات بيروت. تتقدم اليونيفيل بأحر التعازي إلى عائلة وأصدقاء العريف براموديا، وإلى الجيش الإندونيسي، وحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا، في هذا المصاب الأليم والجلل”.

وطالبت” جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات”.

واكدت “إن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب

