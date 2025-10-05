هبتان من “اليونيفيل” الى مدرسة ابل السقي الرسمية ومستشفى ميس الجبل الحكومي

نفّذت الكتيبة الإسبانية العاملة في إطار قوات “اليونيفيل” في القطاع الشرقي، مبادرتين نوعيتين في الجنوب، في خطوة إنسانية جديدة تعكس التزامها العميق تجاه المجتمع المحلي، بهدف دعم المؤسسات التعليمية والصحية وتعزيز دورها في خدمة أبناء المنطقة.

وبحسب بيان ل”اليونيفيل” قدّمت الكتيبة هبة من المستلزمات المدرسية والتجهيزات الرياضية والألعاب إلى مدرسة إبل السقي الرسمية، بما يسهم في تنمية قدرات الطلاب وإغناء بيئتهم التربوية. كما سلّمت دفعة من المواد الطبية والصحية إلى المستشفى الحكومي في ميس الجبل، تعزيزًا لجودة الخدمات الطبية ورفعًا للقدرات التشغيلية للمستشفى.

أشرف على عمليتَي التسليم مسؤول وحدة G9 في القطاع الشرقي الرائد خورخي رامياتي غارسيا، حيث قدّم المواد التعليمية إلى مديرة المدرسة منى حديفة، فيما سلّم المستلزمات الطبية إلى مدير المستشفى حسين، وذلك بحضور رئيس بلدية ميس الجبل حبيب قبلان.

بدوره، أكّد قائد القطاع الشرقي العميد ريكاردو إستيبان كابريخوس أن “هذه المبادرات تتجاوز قيمتها المادية”، قائلًا: «إنها رسالة أمل وتجديد لعهدنا بدعم التنمية وتعزيز رفاه أبناء الجنوب، من الأطفال الذين يمثلون المستقبل إلى العائلات التي تواجه صعوبات الحياة اليومية. فالتعاون البنّاء بين القوات الدولية والمجتمع المدني يبقى السبيل الأمثل لترسيخ السلام وبناء الثقة».

وتأتي هذه الأنشطة في إطار التزام الكتيبة الإسبانية المستمر بمساندة مسيرة التنمية في جنوب لبنان، وتعزيز الثقة المتبادلة بين اليونيفيل والسكان المحليين، بما ينسجم مع روح القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

