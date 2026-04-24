اليونيفيل: الهجمات تطال قواتنا من الطرفين ونحتفظ بحق الدفاع عن النفس

أكّدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في تصريح للتلفزيون العربي أن الهجمات التي تستهدف جنودها تأتي من كلا الطرفين، مذكّرة بضرورة ضمان أمن وسلامة عناصرها. وأشارت إلى أنها تعمل وفق قواعد اشتباك واضحة تتيح لها استخدام السلاح في إطار الدفاع عن النفس.

وشدّدت اليونيفيل على أنها قوة حفظ سلام وليست طرفًا في النزاع، وتسعى إلى خفض التصعيد ومنع تدهور الأوضاع. كما أوضحت أن اللجوء إلى استخدام القوة يبقى خاضعًا لتقدير القوات المنتشرة على الأرض، مؤكدة أنها سبق أن استخدمت هذا الحق عند الضرورة

