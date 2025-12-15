اليونسكو تزور نهر الليطاني وتبحث تعاوناً ثقافياً وسياحياً

أفادت مصلحة الليطاني في بيان، أنه “بتاريخ اليوم ١٥ كانون الاول قام فريق من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) بزيارة ميدانية إلى نهر الليطاني، وسدّ القرعون، ومعمل عبد العال الكهرومائي، وبحيرة القرعون، وذلك في إطار استكشاف فرص التعاون في مجالات الأنشطة الثقافية المرتبطة بالمياه”.

وأوضحت ان “الزيارة تهدف إلى بحث إمكانات تطوير مبادرات ثقافية وسياحية بالشراكة مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، من بينها إنشاء متحف للمياه يهدف الى تسليط الضوء على الإرث المائي والهيدرولوجي للمصلحة وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد المائية، وتنفيذ برامج توعوية تُبرز القيمة التاريخية والبيئية للمياه في حوض الليطاني، بما يسهم في دعم السياحة المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة”.

