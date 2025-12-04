اليكم حقيقة خبر وفاة ميشال عون: الرابية تكسر الصمت… والردّ مفاجئ

نفت مصادر في التيار الوطني الحر ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور صحة الرئيس السابق ميشال عون أو وفاته، مؤكدة أن هذه الشائعات تتكرر بين حين وآخر دون أي أساس.

بدورها، ردّت مسؤولة الإعلام في مكتب الرئيس عون في الرابية، رولا نصّار، بلهجة حاسمة، قائلةً:

“الصحة كتير منيحة، كتّر خير الله، وجرّبو شغّلو دماغكن الوسخ بشي جديد غير اجترار الإشاعة نفسها كل فترة. منكن كرياتيف أبداً، عيب”.

وأكدت المصادر أن الرئيس عون يمارس نشاطه اليومي بشكل طبيعي، داعيةً إلى وقف بثّ الشائعات التي تُستخدم لأهداف سياسية وإعلامية معروفة

