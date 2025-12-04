اليكم حقيقة خبر استقالة البطريرك ​يوسف العبسي

نفت بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك عبر بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي لبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الملكيّين الكاثوليك ​يوسف العبسي، “ما نشرته وسائل إعلام محليّة، مستندةً إلى مصادر مضلّلة، حول قبول ​البابا لاوون الرابع عشر​ استقالة البطريرك العبسي​”.

وأكّدت ان “ليس هناك اصلا من استقالة ليقبلها او يرفضها قداسة البابا ولا حتى هناك اي نية بالاستقالة وان صاحب الغبطة كان وما زال وسيبقى يمارس مهامه كالمعتاد”.

وإذ جدّدت نفي خبر الاستقالة “جملةً وتفصيلًا”، أشارت إلى أنّه “خبر ملفّق”، محذّرةً “الجهات الّتي تدّعي الكلام باسم ​الكرسي الرسولي​ أو باسم البطريركيّة”.

ودعت “وسائل الإعلام إلى “التأكّد من صحّة الأخبار قبل نشرها، لكي لا تسبّب ضررًا للمؤمنين”، لافتةً إلى أنّ “لأي استفسار أو توضيح حاضرًا ومستقبلًا، يُرجى الاتصال بالمكتب الإعلامي على الرّقم 71114445”.

