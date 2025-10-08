الياس حدّاد غادر ولم يعُد، هل من يعرف عنه شيئًا؟

صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:

تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:

الياس ميشال حداد (مواليد عام 1987، لبناني)

الذي غادر منزل ذويه الكائن في بلدة كفرمتّى منذ عام 2023، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصّة.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّة معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرقمين: 922173-05، أو 921115-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

