اليازا تنظم دورة تدريبية على القيادة الدفاعية لسائقي شركة نور لادارة النقل

أنهى نائب رئيس” اليازا “في لبنان انطوان الحاج دورة تدريبية مكثّفة حول القيادة الدفاعية والسلامة المرورية لسائقي شركة “نور” لإدارة النقل، المتخصصة في نقل المحروقات والمتعاقدة مع TotalEnergies Marketing Lebanon.

واشارت “اليازا” في بيان الى ان “هذه الدورة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة على الطرق ونشر ثقافة القيادة المسؤولة، خصوصاً في القطاعات الحساسة مثل نقل المواد الخطرة، حيث تعتبر السلامة المهنية والقيادة الوقائية خط الدفاع الأول لحماية الأرواح والممتلكات”.

واوضحت ان ” الهدف من الدورة “الحدّ من الحوادث الناتجة عن الأخطاء البشرية، وتعزيز مهارات تقييم المخاطر واتخاذ القرار على الطريق،تدريب السائقين على القيادة الدفاعية في الظروف الصعبة، واعتماد أعلى معايير الأمان لحماية المجتمع”.

