مأساة في الوزاني: وفاة شابة داخل مستشفى مرجعيون تُشعل غضب ذويها

توفيت الشابة “ح. م.” (مواليد 1989) من بلدة الوزاني بعد نقلها إلى مستشفى مرجعيون الحكومي بحالة حرجة، حيث فارقت الحياة بعد وقت قصير من دخولها قسم الطوارئ، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأثار خبر الوفاة غضب ذويها الذين قاموا بأعمال تكسير داخل المستشفى احتجاجًا على ما وصفوه بالإهمال، ما استدعى تدخل قوة من الجيش اللبناني التي حضرت سريعًا إلى المكان وعملت على تهدئة الأوضاع ومنع تفاقم التوتر.

وفي المقابل، فتحت القوى الأمنية تحقيقًا لمعرفة الملابسات الكاملة للحادثة، بانتظار تقرير الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

تأتي هذه الحادثة في ظل تزايد الاحتقان الشعبي تجاه المؤسسات الصحية في عدد من المناطق اللبنانية، وسط مطالبات بتحقيق العدالة وضمان شفافية التحقيقات حفاظًا على الثقة بالقطاع الطبي.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.