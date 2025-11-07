الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنظّم لقاءين تدريبيين لتعزيز المساواة في مكان العمل

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان وتمويل من حكومة بريطانيا، لقاءين تدريبيين عبر الإنترنت حول التعلّم الذاتي لتعزيز بيئة عمل آمنة وشاملة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنّ اللقاءين يأتيان ضمن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022 – 2030)، وتنفيذًا لخطة عملها في إطار مشروع “تعزيز قدرات الآليات الوطنية لشؤون المرأة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، المنفذ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO).

وقدّمت الخبيرة القانونية المحامية غادة جنبلاط عرضًا حول الإطار القانوني الداعم لحقوق المرأة في مكان العمل، فتطرّقت إلى الضمانات القانونية، وسبل الإنصاف، وآليات الحماية داخل المؤسسات، كما استعرضت محوري الدورة: الأول المخصّص لموظفي وموظفات الشركات الخاصة، والثاني لمديري ومديرات أقسام الموارد البشرية.

شارك في اللقاء الأول، الذي عُقد بالتعاون مع الشبكة الوطنية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة مي مخزومي إلى جانب ممثلات وممثلين من شركات في القطاع الخاص. أما اللقاء الثاني، فعُقد بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وشاركت فيه أمينة سرّ الهيئة نتالي زعرور، وأمينة صندوق الهيئة لميا عسيران، وعدد من ممثلي الشركات الخاصة.

وفي ختام اللقاءين، دار نقاش تفاعلي بين المشاركات والمشاركين، جرى خلاله تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات لبناء مؤسسات أكثر إنصافًا وشمولًا.

