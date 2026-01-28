لبناني وسوري بقبضة الجيش بعد مداهمات مخدرات في الهرمل

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، نفذت وحدة من الجيش عملية دهم في منطقة جوار الحشيش – الهرمل، وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات وكمية منها.



كما أوقفت وحدات أخرى شخصَين وفقًا لما يلي:

– توقيف المواطن (ص.ط.) في منطقة إيعات – بعلبك المطلوب بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف لإطلاقه النار باتجاه دورية للجيش، وضبط مسدس حربي في حوزته.

– توقيف السوري (ح.أ.) عند حاجز السفري – بعلبك لحيازته مبلغًا ماليًا مزورًا ولتجوله بصورة غير قانونية.

كذلك نفذت مديرية المخابرات عمليات دهم في منطقتَي ألفون والحميرة – الهرمل، وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات، إضافة إلى كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.