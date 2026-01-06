لبنان

وفاة امرأة ثمانينية اختناقًا بحريق منزل في حي السراي – النبطية

Published: 15 hour ago
النبطية

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: “عند الساعة ٣:٥٠ من بعد ظهر اليوم، أخمد عناصر الدفاع المدني حريقًا اندلع داخل منزل في حي السراي – النبطية، حيث عثروا على صاحبة المنزل  قد فارقت الحياة اختناقًا جراء استنشاق الدخان، وهي في العقد الثامن من العمر. وقد تم نقل الجثة الى المستشفى بعد أن تولّت الجهات الأمنية المختصة إجراء التحقيقات اللازمة”.

Join our WhatsApp group - Cedar News

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: 15 hour ago
زر الذهاب إلى الأعلى