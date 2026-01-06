وفاة امرأة ثمانينية اختناقًا بحريق منزل في حي السراي – النبطية

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: “عند الساعة ٣:٥٠ من بعد ظهر اليوم، أخمد عناصر الدفاع المدني حريقًا اندلع داخل منزل في حي السراي – النبطية، حيث عثروا على صاحبة المنزل قد فارقت الحياة اختناقًا جراء استنشاق الدخان، وهي في العقد الثامن من العمر. وقد تم نقل الجثة الى المستشفى بعد أن تولّت الجهات الأمنية المختصة إجراء التحقيقات اللازمة”.

