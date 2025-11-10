النبطية تشهد إقفال مراكز تجميل بسبب تجاوزات طبية خطيرة

جال فريق من مراقبي مصلحة الصحة في النبطية التابع لوزارة الصحة العامة بمؤازرة قوة من مكتب أمن الدولة في مراكز وصالونات التجميل المخالفة، بناءً على تعليمات رئيس المصلحة في محافظة النبطية الدكتور محمد محيدلي، وضمن الحملات التي تقوم بها المصلحة للكشف على آلية عملها وقانونيتها والالتزام بضوابط السلامة العامة.

وأسفرت الجولة عن إقفال مركزَيْ تجميل في منطقة النبطية وختمهما بالشمع الأحمر بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي القاضي نجاة أبو شقرا، بسبب قيامهما بأعمال طبية تجميلية من دون إشراف طبيب، وعدم حيازتهما التراخيص القانونية اللازمة من وزارة الصحة العامة، إضافة إلى توجيه إنذارات لمراكز أخرى مخالفة.

ودعت رئاسة مصلحة الصحة في محافظة النبطية جميع المخالفين إلى تسوية أوضاعهم القانونية بالسرعة الممكنة، مؤكدة أن وزارة الصحة العامة وبتوجيهات الوزير الدكتور ركان ناصر الدين ماضية في حملتها لقمع المخالفات التي قد تؤدي إلى أضرار صحية وطبية جسيمة، حفاظاً على سلامة المواطنين وصحتهم العامة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.