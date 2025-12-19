الراعي يبحث مع مفوضية اللاجئين عودة النازحين السوريين

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، الممثلة الجديدة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ في زيارة بروتوكولية تعارفية، كما تم البحث في ملف النازحين السوريين والجهود القائمة لتأمين عودتهم إلى بلادهم بالتعاون مع المفوضية.

وكان الراعي استقبل السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا، في حضور عدد من المطارنة والآباء، في زيارة تهنئة بالأعياد المجيدة. وكانت مناسبة تم في خلالها عرض للزيارة الإستثنائية والتاريخية لقداسة البابا لاوون الرابع عشر للبنان، وللإنطباع المؤثر الذي تركته عند السلطات السياسية والرسمية واللبنانيين بمختلف اطيافهم وانتماءاتهم، لا سيما أبناء الكنيسة الجامعة الذين تميز استقبالهم بحفاوة وحماسة نادرتين.

وقدم السفير بورجا اعتذاره، عن عدم المشاركة في قداس الميلاد الذي سيحتفل به صاحب الغبطة في بكركي لترؤسه قداس العيد الإحتفالي للقوة الدولية في الجنوب.

