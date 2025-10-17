طرابلسي يدعو الحكومة إلى التركيز على المصلحة اللبنانية العليا وتسريع عودة النازحين السوريين

كتب النائب ادغار طرابلسي على منصة “إكس”: “نعترض على القرار الرقم ١٩ الذي سيعزز وجود النازحين السوريين ويطيل أمده ويستجلب آخرين من سوريا لتسجيل أولادهم بمدارس لبنان، في الوقت الذي زال مبرر بقائهم في لبنان. آن الأوان لعودة النازحين والتخفيف عن لبنان. ندعو الحكومة اللبنانية ان تتظر الى المصلحة اللبنانية العليا وتعمل لأجلها”.

