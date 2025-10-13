حملة في المنية لمصادرة عوادم الدراجات المزعجة

قامت شرطة بلدية المنية بحملة ميدانية استهدفت محلات بيع الاشبمونات الخاصة بالدراجات الناريّة ، العوادم، التي تصدر أصواتاً مزعجة و قوية. وتمت مصادرة عدد من هذه القطع كإجراء استباقي لمنع تركيبها على الدراجات، حفاظاً على راحة المواطنين والحد من الضوضاء والإزعاج في الأحياء السكنية.

وأكدت البلدية أن “هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وضعتها في إطار سعيها لتطبيق الأنظمة والقوانين، و تعزيز الأمن و الهدوء في المنطقة”، مشيرة إلى “استمرار الجولات الرقابية لمنع المخالفات ومحاسبة المخالفين”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.