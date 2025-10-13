لبنان

حملة في المنية لمصادرة عوادم الدراجات المزعجة

Published: 11 hours ago
المنية

قامت شرطة بلدية المنية بحملة ميدانية استهدفت محلات بيع الاشبمونات الخاصة بالدراجات الناريّة ، العوادم، التي تصدر أصواتاً مزعجة و قوية. وتمت مصادرة عدد من هذه القطع كإجراء استباقي لمنع تركيبها على الدراجات، حفاظاً على راحة المواطنين والحد من الضوضاء والإزعاج في الأحياء السكنية.

Join our WhatsApp group - Cedar News

وأكدت البلدية أن “هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وضعتها في إطار سعيها لتطبيق الأنظمة والقوانين، و تعزيز الأمن و الهدوء في المنطقة”، مشيرة إلى “استمرار الجولات الرقابية لمنع المخالفات ومحاسبة المخالفين”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 11 hours ago
Back to top button