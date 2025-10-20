مسارات وحكايات مبادرة ثقافية للاتحاد الاوروبي في المكتبة الوطنية لتعريف الشباب بأهمية التراث الثقافي وحمايته

استضافت المكتبة الوطنية – الصنائع فعالية “مسارات وحكايات Trails and Tales ” المبادرة الثقافية من تنظيم الاتحاد الاوروبي في لبنان، برعاية وزارة الثقافة، وحضور رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان اليساندرا فيترز والمديرة التنفيذية للمكتبة الوطنية جلنار عطوي سعد التي مثلت وزارة الثقافة في انطلاق الفعالية الهادفة الى انتماء الشباب اللبناني لمجتمعه.

عطوي

وقالت عطوي: “هذه المبادرة الثقافية المتعلقة بالتراث تهدف الى تمكين الشباب اللبناني من التعرف على تراثه وحمايته والترويج له والاعتزاز به، وهذا البرنامج يجسد في جوهره التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المبادرات الثقافية الشاملة التي يقودها الشباب وحماية التراث بوصفه قيمة انسانية مشتركة، كما يتلاقى مع أهداف وزارة الثقافة في هذا المجال”.

اضافت: “نأمل ان تكون هذه الفعالية الخطوة الأولى للكثير من المبادرات الثقافية المستقبلية التي ستنفذ بالتعاون بين وزارة الثقافة والإتحاد الاوروبي”.

فيترز

بدورها، أبدت فيترز سعادتها بنجاح هذه الفعالية التي ضمت شابات وشبانا من مختلف المناطق اللبنانية، مثنية على “تفانيهم وحسهم الثقافي في نقل تراث كل حسب منطقته، لابرازه وحمايته والمحافظة عليه وتوارثه عبر الاجيال” .

المبادرة

يذكر أن هذه المبادرة تأتي من ضمن مشروع EU Neighbours South بإشراف جومانة بريحي، حيث عملت مجموعة من الشباب اللبناني في كل المحافظات لخلق مبادرة Trails and Tales.

ويلعب الاتحاد الاوروبي دورا محوريا في مبادرة “مسارات وحكايات” الهادف إلى تمكين الشباب وتعريفهم بأهمية التراث الثقافي وحمايته. وقد جاء دعم الاتحاد الأوروبي لهذا البرنامج انطلاقا من التزامه بتعزيز الحوار الثقافي والتبادل بين الشعوب، حيث قدم دعما ماليا وفنيا مكّن من تنفيذ أنشطة تدريبية وورش عمل تستهدف الشباب في مختلف المناطق اللبنانية”.

ويتمثل دور الاتحاد أيضا، في تعزيز التفاعل مع المجتمعات المحلية، ولا سيما تلك الغنية بالإرث الثقافي، مع التركيز على إشراكها في جهود التوثيق والحفظ. كما ساهم في ربط المبادرة بمشاريع مماثلة في المنطقة، ما أتاح تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المحلية في مجال حماية التراث.

برنامج “مسارات وحكايات” يُعد نموذجا ناجحا للشراكة بين المؤسسات الثقافية والجهات الدولية، في سبيل نقل التراث إلى الأجيال الجديدة بأساليب حديثة وتشاركية.

