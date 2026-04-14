المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية المرتقبة: ملفات شائكة وشروط متبادلة

لفت مصدرٌ دبلوماسي في لبنان إلى” أن المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية قد تكون صعبة إلى حدٍّ ما، بسبب العداء التاريخي بين الدولتين، الناتج عن تداعيات إقليمية انعكست على الوضع اللبناني منذ ستينيات القرن الماضي حتى اليوم”.

وقال:”إلا أن معالم هذه المفاوضات باتت واضحة إلى حدٍّ كبير لدى الطرفين:

الجانب اللبناني يريد:

انسحابًا إسرائيليًا من الأراضي اللبنانية.

ترسيم الحدود بين البلدين.

عودة الأسرى.

التوصل إلى اتفاق أمني أو سلام، بحسب مسار المفاوضات.

اما الجانب الإسرائيلي فيريد:

حصرية السلاح نهائيًا بيد الدولة اللبنانية، ولا سيما سلاح حزب الله.

ضمان أمن شمال إسرائيل.

التوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان يُنهي حالة العداء المستمرة منذ نحو 70 عامًا.

وأشار المصدر إلى أن هذه العناوين واضحة، مؤكدًا أن إسرائيل قد تكون مستعدة لتطبيقها في حال نجحت الدولة اللبنانية في فرض حصرية السلاح والإمساك الكامل بالقرار، ما يعزز موقعها ويجعلها أقوى في عملية التفاوض.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.