العثور على طفلة حديثة الولادة أمام كنيسة في المعيصرة – كسروان

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

بتاريخ 23-12-2025، وفي محلّة المعيصرة / كسروان، وبعد الانتهاء من الاحتفال بالقداس الإلهي في كنيسة الروح القدس – داخل جمعية “سعادة السماء”، وأثناء خروج الأب مجدي علاوي، عُثر على طفلة حديثة الولادة عند باب الكنيسة.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الطفلة، وتطلب من الذين لديهم أي معلومات عنها أو عن عائلتها، إبلاغهم الحضور إلى مخفر غبالة في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتّصال على الرقم: 780141-09، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لإعادتها إلى ذويها.

