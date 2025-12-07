الجيش يضبط مخدرات مع مروّجين سوري وفلسطينية في المعاملتين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وفي هذا السياق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المعاملتين – كسروان السوري (د.ع.) والفسلطينية (م.ع.) لتأليفهما عصابة لترويج المخدرات بين كسروان وساحل المتن وضبطت في حوزتهما كمية منها.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة التبانة- طرابلس المواطنَين (م.ك.) و(م.م.) لافتعالهما عدة إشكالات، ودهمت منازل كل منهما بالتعاون مع الوحدات العملانية المنتشرة وضبطت رمانات يدوية وذخائر حربية وأعتدة عسكرية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

