موفد “المطران مراد” مهنئاً نقيب المحامين في طرابلس بإنتخابه

زار منسق اللجنة الأسقفية “للحوار المسيحي- الإسلامي” في محافظتي الشمال وعكار الأستاذ جوزاف أبراهيم محفوض، نقابة المحامين في طرابلس -قصر العدل.

مقدماً التهنئة القلبية والحارة لنقيب المحامين في طرابلس والشمال الجديد المحامي الأستاذ مروان ضاهر أبن بلدة القبيات الوطنية، ناقلاً إليه التهاني بإسم رئيس اللجنة الأسقفية “للحوار المسيحي- الإسلامي” في لبنان المنبثقة عن”مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك” سيادة المطران مار ماتياس شارل مراد السامي الإحترام النائب البطريركي العام على أبرشية بيروت البطريركية للسريان الكاثوليك، بحضور نقيب المحامين الأسبق الأستاذ جورج طوق والمحامي بطرس فضول والمحامي طوني خوري وعدد من المحامين.

كما قدم الأستاذ محفوض، إلى النقيب ضاهر أيقونة القديس شربل “قديس لبنان والعالم”مباركة من الحبيس الناسك الأب يوحنا خوند، طالباً من الله بأن يسدد خطاه ومسيرته المهنية والقانونية من أجل العدالة في لبنان، بشفاعة مار أنطونيوس قزحيا وسيدة قنوبين وصلاة الحبساء والنساك والقديسين.

أخيراً، شكر النقيب ضاهر الأستاذ محفوض على مبادرته، موجهاً تحية طيبة ومحبة إلى المطران مراد على التهنئة، ومقدراً توجيهاته من أجل التقارب والحوار بين كافة الطوائف والأديان المسيحية الإسلامية، خصوصاً اللقاء المسكوني الأخير في ساحة الشهداء، الذي أشرف عليه سيادة المطران شارل مراد السامي الإحترام، ببركة وحضور قداسة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر، منوهاً بدور اللجنة الأسقفية للحوار على صعيد كافة الأراضي اللبنانية.

