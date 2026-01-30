لبنانفيديو

بالفيديو: غارات استهدفت الوادي بين منطقتي المصيلح وتفاحتا والنجارية

المصيلح

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن سلسلة غارات معادية  استهدفت الوادي بين منطقتي المصيلح وتفاحتا والنجارية، الفيديو:

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 4 days ago
