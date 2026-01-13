تحذير من تصعيد التحركات إذا استمر تجاهل مطالب المساعدين القضائيين

أعلن المساعدون القضائيون، انهم نفذوا” بنجاح كامل اليوم الأول من الاعتكاف التحذيري، تنفيذا للقرار الذي أُعلن عنه مسبقاً، تأكيداً على مطالبهم المحقّة والمزمنة التي قوبلت حتى اللحظة بالإهمال والتسويف والوعود الفارغة من قبل الجهات المعنيّة”.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان الاعتكاف سجل التزامًا شاملا وكاملا في كل المحافظات والأقضية من دون استثناء، حيث توقّف العمل القضائي كليًا، وشمل ذلك تعليق جميع الجلسات ووقف استقبال المراجعات بأشكالها كافة ومن أي جهة أتت.

وأشار المساعدون القضائيون في بيان الى “أن هذا التحرّك ليس سوى بداية لمسار تصعيدي في أسبوع الغضب، نتيجة السياسات اللامسؤولة التي تعتمدها السلطة التنفيذية في التعاطي مع حقوق المساعدين القضائيين، ومحاولة تحميلهم كلفة الانهيار المالي والإداري، وضرب مقوّمات العيش الكريم والعدالة الوظيفية”، معلنين أنهم “لن يتراجعوا قيد أنملة عن اعتكافهم، وأن كل الخيارات النضالية باتت مطروحة في حال استمرار تجاهل المطالب، محمّلين الحكومة والجهات المختصّة كامل المسؤولية عن شلل المرفق القضائي وتداعياته، ومجدّدين التأكيد أن كرامة المساعد القضائي ليست مادة للمساومة أو التسويف”.

