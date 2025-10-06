منع المغتربين من الانتخاب.. “المسار اللبناني” تفضح محاولات العرقلة

أشارت حركة “المسار اللبناني” في بيان إلى “أن منع المغتربين اللبنانيين من ممارسة حقهم في الانتخاب دون مسوغ قانوني ذات مرجعية دستورية، هو تسلّط وهيمنة من نوع سياسي اجتماعي، يحاول البعض فرضه، وهو نفسه كان أسس لوزارة المغتربين سابقا للاهتمام ورعاية المغتربين عبر العالم”.

وقالت :”إن منع اللبنانيين المغتربين من المشاركة في العملية الانتخابية هو تماما كما يقوم به هذا البعض من مخالفات أكان بحجز بطاقات الهوية أو البطاقات الخاصة بالانتخاب أو غير ذلك من الوسائل التي إعتاد اللجوء إليها، ونذكر هذا البعض بأن من حق أي لبناني ولو حمل جنسية بلد آخر أن ينتخب طالما أنه يحمل جنسيته اللبنانية، وإن كان هذا غير لائق بالنسبة للبعض، فإننا نطالب أن يمنع أيضا من الترشح للنيابة كل من يحمل جنسية غير لبنانية بالإضافة لجنسيته ومنهم من تحكّم بمفتاح باب المجلس النيابي لأكثر من 30 سنة ، من منطلق أن هذا يطال السيادة اللبنانية، تماما كما وصّف أحد أركان هؤلاء البعض الناخب المغترب على أن مشاركته بالانتخابات تمس بالسيادة الوطنية”.

ختمت: “إما الدستور أولا، إما للبحث عن خلاص آخر ينهي البعض عن محاولة العرقلة أمام تقدم العهد والحكومة وقيام دولة حقيقية مبنية على أساس واحد وهو “الأرض والشعب والمؤسسات”، وعدا ذلك للحديث صلة، وليت الوزراء يهتمون كلّ في موقعه بإختصاص وزارته بدل التدخل في وزارات أخرى، فروائح حرق النفايات تكاد تقتل الناس فيما يتحدث المعنيون بالبيئة عن تنظيم الجمعيات وهو أمر من اختصاص وزير الداخلية، والأمثلة كثيرة، فجمعية رسالات نظّمت على مدى سنوات العديد من احتفالات التحريض وتأليب المشاركين بنشاطاتها على الدولة وهي منشورة لا حاجة للبحث عنها

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.