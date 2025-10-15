المركز الفرنسي في لبنان يطلق نسخة 2025 – 2026 من برنامج “السينما للجميع”

أطلق المركز الفرنسي في لبنان، بالتعاون مع جمعية “ميتروبوليس” ووكالة التعليم الفرنسي في الخارج (AEFE)، نسخة عام 2025- 2026 من برنامج “السينما للجميع”.

وجمعت الجلسة الافتتاحية، بحسب بيان للمركز، “مديرة المركز الفرنسي في لبنان سابين سيورتينو، مديرة “متروبوليس”، هانيا مروة، إلى جانب عدد كبير من مسؤولي المدارس والمعلمين، جميعهم متحدون حول طموح مشترك: تعزيز التربية على الصورة، وإتاحة الفرصة للشباب اللبناني لاكتشاف السينما”.

واشار البيان الى ان “برنامج “السينما للجميع!” اطلق في لبنان عام 2009، مستوحًى من المبادرة الفرنسية “السينما في المدرسة الإعدادية” التي أُنشئت عام 1989. ومنذ ذلك الحين، أصبح البرنامج مرجعاً في مجال التربية الفنية والثقافية، إذ يتيح لقاء الشباب مع السينما بجميع أشكالها وتنوعاتها.

ويُوجَّه هذا البرنامج لتلاميذ المدارس من صفوف الروضة حتى الصف النهائي، ويقدّم عروض أفلام ناطقة بالفرنسية مع ترجمة مكتوبة، مصحوبة بتدريبات وملفات تربوية موجّهة إلى المعلّمين. ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلاب بلغة السينما وتنمية حسهم النقدي، مع توفير تجربة ثقافية جماعية داخل صالة سينما حقيقية.

وتُعد نسخة عام 2025-2026 نسخة استثنائية، حيث سجّل أكثر من 19,000 تلميذ مشاركتهم في هذا العام الدراسي، بعد أن بلغ عدد المشاركين بين شباط وحزيران 2025 نحو 13,000 تلميذ. ويُظهر هذا النجاح مدى الاهتمام المتزايد من المدارس ببرنامج يجمع بين الجدية التربوية، والثقافة، ومتعة الاكتشاف.

ويشارك اليوم أكثر من 65 مؤسسة تربوية في بيروت وجميع أنحاء البلاد في هذه النسخة الجديدة، من بينها: 12 مدرسة رسمية تُعد “أقطاب تميز”، 24 مدرسة خاصة ناطقة بالفرنسية، حاصلة على شهادة CELF (شهادة التعليم باللغة الفرنسية) أوعلامة الجودة LabelFrancÉducation ، 29 مدرسة معترف بها رسمياً، تطبق المنهج الفرنسي”.

وختم: “من خلال هذه المبادرة، يجدّد المركز الفرنسي في لبنان، ووكالة AEFE، وجمعية متروبوليس التزامهم المشترك بتوفير وصول مميز للثقافة والإبداع السينمائي لجميع التلاميذ في مختلف أنحاء لبنان”.

