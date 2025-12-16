لبنان

تأكيد مشترك على تطبيق القوانين وحماية الموظفين في مرفأ بيروت

Published: 5 hours ago
المرفأ

استقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي، اليوم ، المدير العام للمديرية العامة لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، الذي زاره مهنئاً بتسلمه مهامه الجديدة.

وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين إدارة المرفأ والمديرية العامة لأمن الدولة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين لضمان حسن سير العمل وحماية الموظفين من أي تجاوزات.

وفي الإطار نفسه، التقى المديرين في المرفأ، وتم التشديد على” أهمية استمرار التواصل بين الجانبين لمتابعة الإجراءات القانونية، بما يخدم المصلحة العامة”.

