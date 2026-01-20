قوى الأمن: تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون بدءًا من مساء اليوم

صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

“ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال “زرع مسامير عاكسة للنور” على المسلك الشرقي من الأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون، اعتبارًا من الساعة 22:00 من مساء 20-01-2026 ولغاية الساعة 05:00 من فجر اليوم التالي، يوميًّا، حتّى تاريخ 10-02-2026.

ستؤدّي هذه الأعمال إلى تحويل السير على الطّريق البحريّة، من مفرق نهر إبراهيم باتّجاه المدفون.

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام”.

