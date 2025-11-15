المجلس الوطني يفجّر موقفًا جديدًا حول مسؤوليات السلطة

شدّد المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام وبمشاركة أعضاء المكتب السياسي، على أنّ الإصلاحات الدستورية لم تعد خيارًا بل ضرورة وطنية عاجلة، في ظل التراجع السياسي والاقتصادي الذي يشهده لبنان.

الإصلاحات الدستورية تكشف تهرّب بعض الساسة من المسؤولية

وفي البيان الختامي، اعتبر المجتمعون أنّ بعض المسؤولين في لبنان يواصلون التهرّب من مسؤولياتهم الدستورية ويتجنبون تنفيذ الإصلاحات الأساسية وتطبيق القوانين، بما يشكّل “دلالة خطيرة على العجز عن بناء الثقة بالنفس وعدم القدرة على أداء المهام الوطنية بالشكل الصحيح”.

الإصلاحات الدستورية تتقاطع مع الترحيب بالسفير الأميركي الجديد

ورحّب المجلس بوصول السفير الأميركي اللبناني الأصل إلى بيروت، معتبرًا أن التواصل معه عبر دائرة العلاقات السياسية والدبلوماسية في المجلس يجب أن يتم “ضمن الأطر القانونية والأعراف الدبلوماسية، وبما يخدم مصالح البلدين

