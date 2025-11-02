المجلس الوطني لثورة الأرز يحذّر: النظام اللبناني ينهار وأي قرار غير مدروس يهدد السلم الأهلي

عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز”- الجبهة اللبنانية، اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وأصدر بيانا حذر فيه من “أزمات بنيوية في النظام السياسي اللبناني”.

وأشار البيان إلى أن “السلطة تواجه عجزا عن إدارة الدولة ومواكبة التحولات الإقليمية والدولية، مع تراجع قدرة المسؤولين على التأثير في رسم القرار الوطني، وتزايد الأزمات الأمنية وسيطرة ما وصفوه بـ”وهم الميليشيا” على القرار”.

وأكد أن “النظام الحالي يحتاج إلى تغيير جذري في هياكل الدولة، خصوصا في التركيبة الحكومية”، معتبرين أن “أي تعديل وزاري يجب أن يكون ضمن استراتيجية وطنية شاملة”.

وحذر من اتساع العمليات العسكرية في الجنوب، مشيرا إلى “أن أي دعوة للجيش اللبناني للمشاركة في مواجهة إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج كارثية، كما أنه أي قرار غير مدروس يضعف الجيش ويهدد السلم الأهلي والاقليمي”.

كما تناول البيان مجزرة مخيم شاتيلا، مؤكدا أن “المواطنين لهم الحق في التجوال بحرية داخل المخيم والمناطق المحيطة، وأنه من الناحية الأمنية يفترض أن تخضع هذه المناطق لسيطرة الدولة اللبنانية”، مطالبا ب”سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات لضمان الأمن ومنع تكرار المآسي السابقة”.

