المجلس الوطني لثورة الأرز: حان وقت التغيير ونزع سلاح الحزب

عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية” اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، حيث استعرض المجتمعون الشؤون السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية المدرجة على جدول الأعمال.

وفي ختام الاجتماع، أصدر المجلس بيانًا اعتبر فيه أنّ “اللبنانيين أمام نظام سياسي مركّب على قاعدة المحاصصة والتبعية والارتهان، منهم العلماني والروحي، وإنّ الشعب يعيش في ظل نظام يفتقر إلى الكفاءة والنزاهة، وتظهر أعراضه تباعًا في الفساد وتجيير السيادة”.

وأشار المجتمعون إلى أنّ “النظام السياسي اللبناني أوصل البلاد إلى مرحلة تآكُل الثقة بالوطن والدولة والأجهزة الرسمية، وأصبح العمل السياسي رديفًا للصراعات والحروب والكوارث”، داعين إلى “البحث عن حلّ يُساهم في تنقية العملين السياسي والروحي من غالبية عيوبهما عبر ثلاثة محاور رئيسية”:

أ) تحديد مفاهيم السياسي والعمل الوطني، وتنظيم العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الروحية، وتفعيل جماعات الضغط لمعالجة الانحراف السياسي.

ب) معالجة مشاكل تطبيق المبادئ السياسية وما يعقبها من أخطار تُعيق تقدّم الحياة السياسية اللبنانية.

ج) وضع آلية واضحة وشروط دقيقة للتطبيق لإبعاد المعوّقات قدر الإمكان، من خلال التعديل الوزاري أو قيام نظام انتقالي يضع حدًا لحالة الشواذ السياسية.

وانتقد المجلس مضمون رسالة “حزب الله” إلى السلطة، معتبرًا أنّ “سلاح الحزب مرفوض من كل اللبنانيين”، مؤكدًا أنّ “هذا السلاح المتفلّت والمأجور أعاق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان منذ العام 1990″، ومشدّدين على “رفضهم الأسلوب الابتزازي الممارس على الأرض اللبنانية”، ومطالبين الدولة اللبنانية بـ”حسم أمرها في موضوع حصرية السلاح وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها”.

