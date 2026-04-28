بالجرم المشهود.. سقوط مروّج مخدرات داخل سيارته في أنطلياس

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مناطق المتن.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويته ويدعى:

ا. ط. (مواليد عام 1986، لبناني)

وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة أنطلياس أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع “تويوتا” لون أبيض تم ضبطها.

وبتفتيشه والسيارة، عُثِرَ على:

/6/ علب بلاستيكية مدوّن عليها 100 $ بداخلها مادة الكوكايين

علبتَين بلاستيكيتَين مدوّن عليهما “NET” بداخلها مادة الكوكايين

/12/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين

/3/ مظاريف ورقية مدون عليها 100 $ بداخلها مادة الكوكايين

مظروفَين ورقيَّين مدوّن عليهما “5” بداخلهما مادة الكوكايين

هاتفَين خلويّين ومبلغ مالي

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.