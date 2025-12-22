حفل ميلادي للقوات اللبنانية في المتن الأعلى

نظّمت منطقة المتن الأعلى في” القوات اللبنانية “حفلاً ميلادياً تخلله عرض ميلادي ومجموعة من الألعاب الترفيهية والأنشطة الميلادية التي رسمت الإبتسامة على وجوه الأطفال، بحضور مستشار رئيس الحزب للشؤون الداخلية جوزيف ابو جودة وعقيلته، رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة سينتيا الأسمر، رئيسة دير مار يوسف دو ليون الاخت كريستين سلامة، رؤساء المراكز وحشد من الفعاليات والاولاد وأبناء المنطقة.

استهل اللقاء أبو جودة بكلمة ترحيبية، مثمناً جهود كل مَن ساهم في تنظيم النشاط، ومشيراً إلى “الحركية المستمرة في منطقة المتن الأعلى ودور الرفاق في تعزيز التفاعل المجتمعي”، مؤكداً “أهمية مشاركة الأطفال فرحة عيد الميلاد ونشر قيم المحبة والرجاء”.

واختتم الحفل بتوزيع هدايا على الأطفال.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.