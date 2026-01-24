لبنان

رفع الأنقاض مستمر في القبة وسط مؤشرات عن ناجين تحت الركام

المبنى المنهار

تستمر اعمال رفع الانقاض في المبنى المنهار في منطقة القبة في طرابلس، وبحسب الفرق التي تعمل على محاولة انتشال من تبقى من العائلة من تحت الركام، فان المعلومات الاولية تشير الى ان الام واحد اولادها لا يزالان على قيد الحياه ولم تتوافر حتى الساعة معلومات عن الاب.

وتستمر في الوقت عينه، الاعمال بوتيرة مرتفعة وفي ظل اجواء ماطرة في مدينة طرابلس.

