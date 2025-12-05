لبناني يقبض عليه أثناء محاولة تهريب الكوكايين من إفريقيا عبر دمشق الدولي

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي

في سياق الجهود المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن الخطّة الأمنيّة التي وضعتها للحدّ من انتشار هذه الآفّة، ونتيجة استقصاءات وتحريّات مكثّفة استمرّت لأشهر عِدّة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة، حول قيام أحد الأشخاص بالتّحضير لعمليّة تهريب مخدِّرات من أفريقيا إلى لبنان عبر سوريا

وبعد المتابعة الحثيثة، تمكّنت عناصر المكتب من تحديد هويّة المهرّب، ويُدعى

ع. س. (مواليد عام 1971، لبناني)

الذي كان يخطّط لعملية تهريب كميّة من الكوكايين داخل سوائل على شكل زيوت من إحدى الدّول الإفريقية إلى لبنان عبر دمشق الدّولي

وفي إطار التّعاون وتبادل المعطيات مع إدارة مكافحة المخدّرات السّورية، تم تزويدها من قبل المكتب المذكور بالمعلومات الدّقيقة وكامل هويّة المشتبه فيه، وبتفاصيل الرّحلة وطريقة إخفاء المخدِّرات، حيث أوقفته السّلطات السّوريّة لدى وصوله إلى المطار، وضبطت بحوزته /8/ عبوات زيت بلاستيكيّة تحتوي مادّة “سائل الكوكايين” بزِنة إجماليّة /13،55/ كلغ قائم

بتاريخ 04-11-2025، استلم مكتب مكافحة المخدّرات المركزي الموقوف عبر معبر المصنع، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، والتّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص

