بالصور: القرية الميلادية في جامعة البلمند تضيء الكورة بفرح العيد والرجاء

افتتحت جامعة البلمند قريتها الميلادية في حرمها في الكورة، حيث أضيئت شجرة الميلاد وسط أجواء مفعمة بالرجاء والفرح، وذلك بحضور صاحب الغبطة البطريرك يوحنّا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق، الأرشمندريت جورج يعقوب رئيس دير سيدة البلمند البطريركي، الأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد القدّيس يوحنا الدمشقي اللاهوتي، إلى جانب العمداء والمدراء وحشد من أفراد أسرة الجامعة وعدد كبير من الوافدين من مختلف المناطق، بالإضافة إلى حضور طلابي لافت.

القرية الميلادية في جامعة البلمند تضيء الكورة بفرح العيد والرجاء pic.twitter.com/WsIYZvwGrT — Cedar News (@cedar_news) December 10, 2025

وتزامن الافتتاح هذا العام مع الاحتفال بعيد القديسة بربارة، حيث تمّ توزيع القمح بهذه المناسبة، وسط مشاركة مميّزة لجوقة معهد القدّيس يوحنا الدمشقي اللاهوتي التي أضفت بأدائها بعدًا روحيًا دينيًا على الاحتفال.

تقدّم القرية الميلادية هذا العام مجموعة واسعة من الأنشطة اليومية المخصّصة للأطفال، إلى جانب معرض ميلادي يشارك فيه عدد من أصحاب الأعمال الصغيرة والمبادرات المحلّية. كما تشمل الفعاليات أمسيات موسيقية وعروض فنّية، بالإضافة إلى عروض للأفلام الميلادية، وأنشطة عائلية تُضفي أجواء من الفرح والدفء على الحرم الجامعي طوال فترة الأعياد.

وقد شدّد الدكتور وراق على البعد الإنساني والدور المجتمعي لهذا الحدث، قائلاً: “نؤمن في جامعة البلمند بأن رسالتنا تتجاوز التعليم لتصل إلى خدمة الإنسان. ومع كل عيد ميلاد، نسعى إلى أن نكون جسراً للفرح، وأن نزرع بقدر ما نستطيع لحظات نور في حياة أطفالنا وأهلنا. فالعيد هو مساحة أمل، ودورنا أن نُبقي هذا الأمل مضاءً في قلوب اللبنانيين.”

