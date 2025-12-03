فحوصات مجانية في الكورة.. والقوات تطلق رسالة دعم لذوي الإعاقة

نظّمت منطقة الكورة في “القوّات اللبنانيّة” بالتعاون مع جمعية “معاً أقوى”، يوماً طبياً تخلّله إجراء فحوصات دم مجانية، لمناسبة اليوم العالمي للمعوّق، في حضور عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، منسّق المنطقة رشاد نقولا، مسؤولة الشؤون الإجتماعية في المنطقة سهام فاضل، رئيسة جمعية “معاً أقوى” دوللي عيسى وأعضاء الهيئة الإدارية، إضافة إلى رئيس بلدية أنفه فؤاد واكيم ونائب الرئيس لارا عيسى.

وخلال جولته، أكّد النائب كرم أن “القوات اللبنانية كانت دائماً جاهزة للوقوف إلى جانب المجتمع بكل فئاته”.

وأضاف: “التعاضد بين الناس أمر طبيعي في المجتمعات الناجحة، خصوصاً في ظل غياب مؤسسات الدولة، لذلك نعمل بلا توقف، لأن هذه المبادرات ليست ظرفية ولا موسمية، بل نهج ثابت اعتمدناه على مرّ السنوات للوقوف إلى جانب المواطن”.

من جهته، شدّد نقولا على “أهمية هذا اليوم الذي حددته الأمم المتحدة في 3 كانون الأول لرفع الوعي وتعزيز تمكين ذوي الإعاقة وإزالة الحواجز أمامهم”، وقال: “ننفذ اليوم حملة فحوصات دم مجانية بالتعاون مع جمعية معاً أقوى، وهي من أكثر الجمعيات نشاطاً وتعاوناً معنا، ونتمنى أن يستمر هذا العمل لما فيه خير الناس”.

وأضاف: “بتوجيهات رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، ورغم أننا حزب سياسي، إلا أن من واجبنا الوقوف إلى جانب أهلنا في هذه الأزمة قدر إمكانياتنا”.

بدورها، تطرّقت رئيسة الجمعية دوللي عيسى إلى أهمية المناسبة، فتوّجهت بدايةً بالشكر إلى القوات اللبنانية على “الدعم المتواصل في مختلف المجالات”.

وأشارت إلى أن “اليوم العالمي للمعوّق، الذي خصّصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 ويصادف في 3 كانون الأول من كل سنة، يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا الإعاقة وضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مجالات الحياة”.

وختمت: “في جمعية معاً أقوى التزمنا هذه القضية بشكل خاص، لأن ذوي الاحتياجات الخاصة متساوون في الحقوق والواجبات مع جميع المواطنين. عملنا يتركّز على دمجهم في محيطهم وتأمين احتياجاتهم ليعيشوا حياة كريمة تليق بهم”.

