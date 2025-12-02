بالفيديو: حريق كبير في معمل لتدوير البلاستيك والنيلون في الحريشة – الكورة

اندلع حريق كبير داخل معمل لتدوير البلاستيك والنيلون في منطقة الحريشة – قضاء الكورة، وتوسّعت النيران بسرعة داخل المبنى الصناعي والتهمت أجزاء واسعة منه وسط سحب دخان كثيفة غطّت الأجواء.

حريق كبير في معمل لتدوير البلاستيك والنيلون في الحريشة – الكورة #عاجل pic.twitter.com/u2GiZ3qrRx — Cedar News (@cedar_news) December 2, 2025

ووصلت فرق الدفاع المدني إلى المكان وبدأت عمليات الإخماد والإنقاذ، بمؤازرة فرق الإسعاف التي عملت على الاستعداد لنقل أي إصابات محتملة.

وتتواصل الجهود للسيطرة على الحريق ومنع تمدده، فيما لم تُعرف بعد أسباب اندلاعه.

