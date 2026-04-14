القومي السوري يدخل على الخط مصعداً: أي اتفاق سياسي مع اسرائيل لن تتمكن السلطة من تطبيقه



اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، اليوم، ان “المفاوضات التي بدأتها الدولة اللبنانية مع العدو، الذي قتل أكثر من ثلاثمائة ألف إنسان في سنتين، هي أمر عار سيلطّخ جبين السلطة على مدى الأزمان، ولن يمحوه التاريخ”، كما اعتبر أن “اعلان واشنطن أن هدف المفاوضات هو القضاء على فريق لبناني، هو بعينه سقطة مدويّة لكل من يراهن على التفاوض مع الإرهاب والإحتلال، كما أنّ أي اتفاق سياسي في أي وقت مع العدو لن تتمكن السلطة من تطبيقه غصبًا عن إرادة اللبنانيين”.

واذ ندد الحزب القومي “بخطوة التفاوض، يعيد التأكيد أن فكرة المقاومة وحدها هي من تصون لبنان ووحدة الشعب وأراضيه”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.