القوات اللبنانيّة – جزين: اتصالات مكثفة لحل مشكلة وقف استقبال النفايات في معمل صيدا

أعلنت منطقة جزّين في “القوّات اللبنانيّة”، أنه “بعد قرار وقف استقبال النفايات في معمل صيدا، نتيجة تراكمات سابقة لن نخوض في تفاصيلها حاليًا، بادر نائبا جزّين في تكتّل الجمهوريّة القويّة ورئيس اتحاد بلديات جزّين، ومنذ اللحظات الأولى، إلى إجراء اتصالات مكثّفة مع جميع المراجع المعنيّة في صيدا وعلى مستوى الدولة، لإيجاد حلّ لهذه المعضلة، علمًا أنّ هذا الملف يقع على عاتق الدولة اللبنانيّة التي يفترض بها تأمين حلول مستدامة له”.

وتابعت : “لهذه الغاية، عُقدت عدّة لقاءات في صيدا ومع الوزارات المعنيّة، إضافةً إلى اجتماع سيُعقد بين رئيسي اتحادي بلديات صيدا وجزّين ووزيرة البيئة، بهدف التوصّل إلى حلّ موقّت يحفظ مصلحة صيدا وجزّين معًا، انطلاقًا من قناعة راسخة بأنّ ما يجمعنا مع صيدا أكبر بكثير من هذا الملف. على أمل التوصّل إلى حلّ مؤقّت يرضي الطرفين، ريثما يتم الوصول إلى حلول جذريّة ومستدامة لهذا الملف”.

