ملف دجو صليبا رهن القضاء وليس له أي صلة بالقوات اللبنانية

صدر عن حزب “القوات اللبنانية” منطقة صيدا – الزهراني، بيان أشار الى “أن السيد دجو صليبا، الذي أُوقِف بصفته مختارا سابقا لبلدة الهلالية – قضاء صيدا، على خلفية اتهامه بتزوير مستندات، هو مختار انتخب من أبناء بلدته وكان يمارس مهامه ضمن هذا الإطار حصرا، ولا يرتبط موقعه هذا بأي صفة تنظيمية أو وظيفية داخل المؤسسات الحزبية”.

كما يهمنا التأكيد، أن صليبا يتابع ملفه القضائي وهو لا يزال قيد النظر، وبالتالي فإن أي خلاصات تبقى رهن ما يثبته القضاء المختص. وفي حال ثبوت اي من الافعال المدعى بها عليه، وفق ما يصدر عن المراجع القضائية، فإن ذلك يعنيه بصفته مختارا رسميا سابقا للدولة اللبنانية ومرجعيته وزارة الداخلية اللبنانية.

وإذ نؤكد احترامنا الكامل لعمل القضاء اللبناني واستقلاليته، ندعو إلى تركه يقوم بمهامه بعيدا عن أي محاولة لاستغلال القضية أو ربطها بحزب القوات اللبنانية أو بمؤسساته”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.