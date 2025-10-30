فيسبوك يلغي صفحة “القوات اللبنانية الحرة” نتيجة شكوى كنعان

افاد المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان بانه “بنتيجة الشكوى التي تقدم بها النائب كنعان امام النيابة العامة التمييزية، بتاريخ ٩/١٠/٢٠٢٥، ضد من أنشأ صفحة على فيسبوك كتب عليها “Ibrahim Kanaan- القوات اللبنانية الحرة”، قامت إدارة فيسبوك، نتيجة التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة التمييزية من خلال مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، بالغاء الصفحة المذكورة، بعدما تبيّن أنها صفحة وهمية اعتمدت لنشر اخبار كاذبة ضد كنعان.

ويتابع كنعان عبر وكيله الشكوى المقدمة من قبله قبل أيام أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد منصة “ميغافون” وآخرين بالافتراء والكذب والاجتزاء والتضليل.

وقد سلك التحقيق مساره القضائي لتبيان الحقائق أمام الرأي العام وإحقاق الحق”.

