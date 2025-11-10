استمرار الحرائق في الشرقية والنميرية نتيجة القنابل الحارقة

عمدت محلقة إسرائيلية قبل ظهر اليوم إلى إلقاء قنابل حارقة ومتفجرة في منطقتي مريصع وقلعة ميس الواقعتين بين بلدتي أنصار والزرارية، مما تسبب في اشتعال حرائق هائلة في الأحراج والحقول اليابسة.

وعملت فرق الدفاع المدني من مراكز الدوير والزرارية وكفرصير، إلى جانب فرق من الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية على محاولة إخماد النيران التي امتدت لمساحات كبيرة، إلا أنّها واجهت مخاطر بسبب انفجار أجسام مشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على المنطقة، واضطرت لمغادرة بعض المواقع بسبب التفجيرات المتنقلة.

كما اشتعلت نيران في المنطقة الواقعة بين بلدتي الشرقية والنميرية نتيجة إلقاء مواد حارقة، وعملت فرق الدفاع المدني على السيطرة عليها وإخمادها.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.