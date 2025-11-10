لبنانفيديو

بالفيديو: سلسلة غارات استهدفت القطراني وبرغز والريحان

Published: 13 hour ago
القطراني

شن طيران الاسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مناطق القطراني ،وبرغز والريحان، الفيديو:

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

