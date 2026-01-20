توقيف 3 أشخاص من بينهم سوري أطلقوا النار في القطراني وارهبوا سكانها

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بيان قالت فيه: “استكمالا للإجراءات التي تنفذها المديرية العامة لأمن الدولة للحفاظ على الأمن، وبعد توافر معلومات دقيقة، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب جزين، كلا من اللبنانيين (ع. م.) و(ف. ط.) والسوري (ي. ح.) لقيامهم بإطلاق النار وترهيب سكان قرية القطراني. وتم ضبط الأسلحة المستعملة في حوزتهم، وأُجري المقتضى القانوني في حقهم بناء على إشارة القضاء المختص”.

