مسيرة روحية في ثانوية مار أنطونيوس تكريمًا لذخائر القديس اسطفان الدويهي

نظمت اللجنة الروحية في ثانوية مار أنطونيوس للراهبات الأنطونيات – الخالدية في زغرتا، مسيرة روحية تكريما لذخائر البطريرك القديس اسطفان الدويهي الإهدني. وشارك في المسيرة الراهبات والأهالي والمعلمون والطلاب، يتقدّمهم الكشافة والشبيبة الأنطونية، مع التراتيل والصلوات، في أجواء مليئة بالإيمان والتأمل بسيرة القديس الذي أثرى الكنيسة المارونية بعلمه وقداسته.

تميّزت المسيرة بمشاركة طلاب الصفوف الابتدائية الذين ارتدوا أكاليل على رؤوسهم وهم يهتفون ببراءة: “مار اسطفان، صلِّ لأجلنا”، فملأوا المسيرة فرحًا وبركة. كما شارك المركز الصحي الاجتماعي الطبي، والمعهد التقني ISA في المسيرة، مؤكدين على روح العائلة الواحدة التي تجمع جميع مؤسسات الثانوية تحت راية الإيمان والخدمة.

اختُتمت المسيرة بصلاة شكر وطلب شفاعة مار اسطفان لحفظ العائلات والمدرسة والوطن بالسلام والرجاء، في مبادرة أعادت التأكيد على “غنى تراثنا الروحي وجمال الإيمان الحيّ في قلوب أبنائنا”.

