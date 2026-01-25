وصول عناصر من الدفاع المدني الى القبة

وصل الى القبة والى المبنى المنهار عديد من عناصر الدفاع المدني قدموا من الضاحية وبعلبك والجنوب وجب جنين ومن مناطق اخرى، لمساعدة الفرق التي تعمل على رفع الانقاض، في محاولة تسريع الخطوات العملانية للوصول الى مكان وجود الناجية الأخيرة المفترضة تحت الركام .

ياتي ذلك فيما تستمر الاعمال اليدوية لازالة الركام، والتي تتجنب فيها الاجهزة المعنية والدفاع المدني والصليب الاحمر وغيره استخدام الالات الثقيلة في محاولة لاعطاء اليسار المحتجزة المزيد من حظوظ الحياة.

